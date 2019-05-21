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Малый Гостиный двор . Дом Николаевых
Садовая ул., 25
Мучной пер., 4
Банковский пер., 5х
Фото - miraru1, 21.03.2012.
Малый Гостиный двор . Дом Николаевых Классицизм
конец XVIII в. - автор не установлен
1842 - арх. Ливен - перестройка
1879-1880 - арх. Волков П. Н. - перестройка
1903 - арх. Люцедарский Г. И. - перестройка угловой части
1915 - надстройка левой части по Мучному пер. (Список...)
* История торгового Апраксина двора. - [Санкт-Петербург] : тип. А. Баумана, (1864). - 10 с.
** Ежегодник Общества архитекторов-художников. Выпуск 1. C.-Петербург. 1906 г., C. XLII
*** Витрина магазина товарищества «Жорж Борман» (конфеты и шоколад) по Садовой улице, дом 25. С.Петербург. 1910 г.
Предположительно, первое здание на рассматриваемом участке появилось в конце XVIII века, автор проекта не установлен.
В 1842-м г. арх. Ливен надстроил аркаду для размещения лавок по Садовой ул.
Новая, еще более масштабная перестройка, выполненная по проекту арх. П. Н. Волкова, последовала в 1879-1880 гг. Открытую прежде аркаду застеклили, а фасад по Мучному пер. перестроили в модном в те времена стиле эклектики.
В 1903-м г. арх. Г. И. Люцедарский перестраивает угловую часть здания на пересечении Банковского пер. и Садовой ул. Люцедарский украшает цоколь здания гранитной щепой, а в простенках между окнами появляются женские головки.
Левая часть дома, выходящая на Мучной пер., надстроена в 1915 г. на один этаж, по сравнению с центральной и правой частью. На первом этаже располагались торговые ряды.
(
Дом Торговых и Банковских Контор
(Кривдина О.А., Тычинин Б.Б. Скульптура и скульпторы Санкт-Петербурга.1703-2007:
иллюстрированная энциклопедия. - СПб.: Logos, 2007.; добавил:
В начале ХХ в. на первом этаже размещался книжный магазин И. Д. Сытина.
Решение Исполкома Ленгорсовета от 11 августа1969 года № 687 О передаче дома № 4/25 по Мучному переулку тресту № 36 Главзапстроя. (Бюллетень Ленгорисполкома, № 18, 1969; добавил:
1973, 1978: Строительное управление № 42 строительного треста № 36 Главзапстроя, Мучной пер., 4/25, пом.4.
([
В 2001 г. дом включён КГИОПом в "Список вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность" [1618.3]
38 комментариев
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Добавил: Blackadder, 2 Декабря 2008, 09:39
Редактировано: 14 Июня 2019, 14:29
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