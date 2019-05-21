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Малый Гостиный двор . Дом Николаевых

Здание на карте
фото
Садовая ул., 25
Мучной пер., 4
Банковский пер., 5х
Архитекторы: Волков П. Н.
Люцедарский Г. И.
Год постройки: 1842, 1879-1880
Стиль: Классицизм

Фото - miraru1, 21.03.2012.

Малый Гостиный двор . Дом Николаевых                                                             Классицизм

 

конец XVIII в. - автор не установлен

1842 - арх. Ливен - перестройка

1879-1880 - арх. Волков П. Н.  - перестройка

1903 - арх. Люцедарский Г. И.  - перестройка угловой части

1915 - надстройка левой части по Мучному пер.                       (Список...)

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    Изначально здание
    имело открытые галереи
    * см. ниже
    Добавил - Vladimir-2013 .

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    Фото - начало 1900-х гг.

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    ** см. ниже
    Добавил -
    miraru1.

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    1910 г.
    Фото ателье
    Карла Буллы.
    ЦГАКФФД СПб. Е 1026
    *** см. ниже
    (добавил весовщик )

  • фото

    ВПб на 1911 г.,
    О. II С. 1355
    (добавил S.P. )

  • фото

    ВПб на 1910 г.,
    О. II С. 1380,1381
    "Парфюмерия"

  • фото

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    А. Ралле

  • фото

    Конец 90-х начало 2000-х.
    Магазин "Топ Спорт"
    (добавил
    YURIY ALEKSANDROV)

  • фото

    Фрагмент схемы
    РГИС 2019 г.

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    (добавил
    люблюпитер )

*    История торгового Апраксина двора. - [Санкт-Петербург] : тип. А. Баумана, (1864). - 10 с.

**   Ежегодник Общества архитекторов-художников. Выпуск 1. C.-Петербург. 1906 г., C. XLII

*** Витрина магазина товарищества «Жорж Борман» (конфеты и шоколад) по Садовой улице, дом 25. С.Петербург. 1910 г.

 

Предположительно, первое здание на рассматриваемом участке появилось в конце  XVIII века, автор проекта не установлен.

 

В 1842-м г. арх. Ливен надстроил аркаду для размещения лавок по Садовой ул.

Новая, еще более масштабная перестройка, выполненная по проекту арх. П. Н. Волкова, последовала в 1879-1880 гг. Открытую прежде аркаду застеклили, а фасад по Мучному пер. перестроили в модном в те времена стиле эклектики.

 

В 1903-м г. арх. Г. И. Люцедарский перестраивает угловую часть здания на пересечении Банковского пер. и Садовой ул. Люцедарский украшает цоколь здания гранитной щепой, а в простенках между окнами появляются женские головки.

Левая часть дома, выходящая на Мучной пер., надстроена в 1915 г. на один этаж, по сравнению с центральной и правой частью. На первом этаже располагались торговые ряды.

(snegir - Б. Г. Синюхаев, "Садовая улица", Лениздат, 1974)

 

Дом Торговых и Банковских Контор 
Здание перестроено в 1903 г. по проекту арх. Г.И. Люцедарского. Аркада первого этажа была заложена, сделаны окна и двери. Правая часть фасада оформлена горельефными композициями, составленными из женских бюстов. Они отлиты из гипса по нескольким моделям. Трактовка женских образов выполнена в стиле модерн. Автор скульптурных работ неизвестен. В здании размещалось представительство и книжный магазин московского книгоиздателя И.Д. Сытина. Здесь же находился кондитерский магазин фирмы «Жорж Борман».
Высота горельефов – 0,80

(Кривдина О.А., Тычинин Б.Б. Скульптура и скульпторы Санкт-Петербурга.1703-2007:

иллюстрированная энциклопедия. - СПб.: Logos, 2007.; добавил: Natalia_Ant)

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    Фото - Mary
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    Фото - owlat 10.2011.

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    Фото - Ira, 2013.

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    Фото - Наталия, 07.2018.

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    Фото - Nipnip, 03.2020.

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    Фото - Nipnip, 03.2020.

В начале ХХ в. на первом этаже размещался книжный магазин И. Д. Сытина.

 

Решение Исполкома Ленгорсовета от 11 августа1969 года № 687 О передаче дома № 4/25 по Мучному переулку тресту № 36 Главзапстроя.                                                                       (Бюллетень Ленгорисполкома, № 18, 1969; добавил:  v3p1s4)

 

 

1973, 1978: Строительное управление № 42 строительного треста № 36 Главзапстроя, Мучной пер., 4/25, пом.4.

([211], С. 224), (Список абонентов ЛГТС-1978", С. 237).

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    Дворовый фасад.
    Мучной пер., 4.

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    Фото - Mary
    03.2012.

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    Дворовый фасад.
    Садовая ул., 25

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    Фрагмент фасадов
    дворовой угловой части

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    Окна дворовой угловой
    лестницы.

 

В 2001 г. дом включён КГИОПом в "Список вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность" [1618.3]

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    Фото -walerianow
    2010.

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    По Банковскому пер.

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    На углу Садовой ул.
    и Банковского пер.

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    По
    Садовой

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    Фото -
    Наталия, 07.2018.

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    Вот так было
    23.10.2017
    Фото -
    south_thungus

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    Фото - Наталия, 03.2011.

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    Фото 2009.

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    Дворовая угловая
    лестница.

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    Фото -
    люблюпитер, 06.2019.

38 комментариев
11244 просмотра
Добавил: Blackadder, 2 Декабря 2008, 09:39
Редактировано: 14 Июня 2019, 14:29
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(22 голоса)
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Всего 38 комментариев
  • Сергей Г
    21 Мая 2019, 14:19

    *** История или предыстория?

     

    Аксонометрический план Санкт-Петербурга Сент-Илера 1765-1773 годы

    walkspb.ru

     

    Морской рынок в 1782-м сгорел. Весь?

     

    * Сравнительное:

     

    2018-07

    citywalls.ru/photo355576.html

    Даже фронтон на предназначенном судьбою месте.

     

    Атлас г. Санкт- Петербурга 1798 год

     

    Подробный план Санкт-Петербурга 1828 года генерал майора Шуберта

    etomesto.ru

     

    РГИС

    rgis.spb.ru

     

    * Дополнительное:

     

    Участок Зверкова.

    Цылов Н. 2003 (1849) Атлас тринадцати частей Санкт-Петербурга, 37 (W57)

     

    * Философическое:

     

    Линия Фортуны (Колесо Фортуны).

    2gis.ru

  • Наталия
    30 Августа 2019, 22:04

    А вот такой теперь цвет

  • весовщик
    13 Января 2020, 22:12

    в связи с очередным вандализмом над горельефами помещаю еще раз рекламное объявление тов Ралле начала прошлого века:

     



    на нем четко читается: Адреса магазинов и складов
                                                  В С.-Петербурге
                       Оптовый магазин Сaдовая ул № 25, угол Банковскаго переулка

    именно в этой угловой части этого протяженного дома знаменитые горельефы и распологаются !
    -----------------------------
    у меня осталось очень мало сомнений в том, что они - часть декоративного убранства оптового СПб магазина парфюмерной компании Ралле , выполненного по проекту Г.Люцедарского в 1903 г. До этого оптовый склад Ралле распологался по адресу: Главный корпус Мариинского рынка, по Чернышеву пер № 19  

    Р.S.           А говорили: публичный дом ...-:)


  • lenarch
    14 Июля 2020, 18:50

    «Санкт-Петербургские ведомости» №120(6718) от 14.07.2020 г.(С.2):

    Грации тоже плачут

    Олег РОГОЗИН

       Необычные барельефы дома Николаевых, что на углу банковского переулка и Садовой улицы, расплакались черными и кровавыми слезами — от вандалов. На этих скульптурах изображены головки то ли русалок, то ли граций. А беспардонные уличные «художники» подрисовали им черными и красными красками слезы на лице. А еще — замазали им рты.

       Грации молчат, а вот петербуржцы молчать не хотят: в социальных сетях полно возмущенных откликов на незатейливый перформанс. Но пока ничего не меняется. В ГУВД сообщили, что по факту проводится проверка, выясняются обстоятельства происшествия. Результаты проверки неизвестны.

      Барельефам с женскими ликами на доме Николаевых в последнее время вообще не везет. В 2018 году гипсовое изображение одной из граций то ли кто-то отколол, то ли оно само отвалилось вследствие неудачного ремонта. Но не потерялось. Неравнодушные прохожие прибрали отколовшуюся деталь, передали градозащитникам. И барельеф был возвращен на свое законное место.

       Конечно, удивительно, что художественные ценности на стенах дома Николаевых без особых проблем пережили век с лишним, а теперь испытывают одно покушение за другим. Напомним, здание построено в конце XVIII века и занимает целый квартал. Даже адреса у него четыре: Мучной пер., 4, Садовая ул., 25, Банковский пер., 5, и Москательный пер., 3. Дом не раз перестраивался и теперь воплощает в себе три стиля архитектуры: классицизм, эклектику и модерн. Здание является памятником архитектуры и включено в список объектов, представляющих историческую и культурную ценность.

       Женские головки появились на стенах дома Николаевых в 1903 году, после очередной перестройки здания архитектором Люцедарским. При этом автор барельефов неизвестен. Кстати, как неизвестно, и чьи образы воплощены на этих скульптурах. Некоторые называют их русалками, другие — тремя грациями из греческой мифологии: Аглая (блеск), Талия (цветущее счастье) и Эвфрозина (радостное настроение). Они являются спутницами Афродиты и дарят окружающим радость и веселье.

       У женских ликов и правда хорошее светлое выражение. Но не тогда, когда они измазаны красками. В таком виде эти лики смотрятся печально и вызывают у прохожих не радость, а злость и возмущение: жестокий век, жестокие сердца.

     

    ФОТО Александра ДРОЗДОВА

  • Кадет Биглер
    14 Июля 2020, 19:46

    Иероглифы сатанистов (последнее фото) уже на многое намекают... 

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