Малый Гостиный двор . Дом Николаевых

ВПб на 1910 г., О. II С. 1380,1381 "Парфюмерия"

ВПб на 1911 г., О. II С. 1355 (добавил S.P. )

1910 г. Фото ателье Карла Буллы. ЦГАКФФД СПб. Е 1026 *** см. ниже (добавил весовщик )

* История торгового Апраксина двора. - [Санкт-Петербург] : тип. А. Баумана, (1864). - 10 с.

** Ежегодник Общества архитекторов-художников. Выпуск 1. C.-Петербург. 1906 г., C. XLII



*** Витрина магазина товарищества «Жорж Борман» (конфеты и шоколад) по Садовой улице, дом 25. С.Петербург. 1910 г.



Предположительно, первое здание на рассматриваемом участке появилось в конце XVIII века, автор проекта не установлен.

В 1842-м г. арх. Ливен надстроил аркаду для размещения лавок по Садовой ул.

Новая, еще более масштабная перестройка, выполненная по проекту арх. П. Н. Волкова, последовала в 1879-1880 гг. Открытую прежде аркаду застеклили, а фасад по Мучному пер. перестроили в модном в те времена стиле эклектики.

В 1903-м г. арх. Г. И. Люцедарский перестраивает угловую часть здания на пересечении Банковского пер. и Садовой ул. Люцедарский украшает цоколь здания гранитной щепой, а в простенках между окнами появляются женские головки.

Левая часть дома, выходящая на Мучной пер., надстроена в 1915 г. на один этаж, по сравнению с центральной и правой частью. На первом этаже располагались торговые ряды.

( snegir - Б. Г. Синюхаев, "Садовая улица", Лениздат, 1974)

Дом Торговых и Банковских Контор

Здание перестроено в 1903 г. по проекту арх. Г.И. Люцедарского. Аркада первого этажа была заложена, сделаны окна и двери. Правая часть фасада оформлена горельефными композициями, составленными из женских бюстов. Они отлиты из гипса по нескольким моделям. Трактовка женских образов выполнена в стиле модерн. Автор скульптурных работ неизвестен. В здании размещалось представительство и книжный магазин московского книгоиздателя И.Д. Сытина. Здесь же находился кондитерский магазин фирмы «Жорж Борман».

Высота горельефов – 0,80



(Кривдина О.А., Тычинин Б.Б. Скульптура и скульпторы Санкт-Петербурга.1703-2007: