Дом купца П. Я. Бекеля - Дом Струкова А. П. - Государственный Гидрологический институт (по 2-й линии ВО)

Публикация

Дом купца П. Я. Бекеля - Государственный Гидрологический институт Кирпичный стиль 2-я линия ВО, 23 - ул. Репина, 24 1881-1883 - арх. Пуншель Фёдор Карлович 1932 - надстроен до 5 этажей см. Дом купца П. Я. Бекеля ( по ул. Репина )

Участок сформировался в середине XVIII века из двух первоначальных владений. В 1880 г. эту территорию приобрел купец 2-й гильдии углепромышленник П. Я. Бекель. В 1881-1883 гг. арх. Ф. К. Пуншель возвел для него трехэтажный дом, выделявшийся изысканной и дорогой отделкой фасада, где использованы гранит, импортный облицовочный кирпич, керамика, кованые металлические украшения. Хозяин рассматривал дом не только как собственное жилье, но и как рекспектабельное представительство для богатых коммерческих компаний. Этой задаче отвечали и интерьеры: мраморная парадная лестница с цветными витражами, просторные и нарядные апартаменты с паровым отоплением, еще только входившим в петербургский быт, зимний сад. Домовладелец имел здесь собственную роскошную квартиру и собственную контору углепромышленного и торгового общества "Павел Беккель". Другие парадные помещения в разное время арендовали за весьма высокую арендную плату конторы крупных петербургских заводов: Невского стеаринового, Калинкинского пивоваренного, Товарищества паровых русских маслобоен и т.п. "Облицовочный кирпич был изготовлен на заводе Гофмана в Зигерсдорфе (Силезия), а железные ворота и лестничные перила - на петербургском предприятии К. Винклера. На мраморной лестнице был установлен крупный аллегорический витраж работы берлинского художника Э. Шмидта, а резные двери из ценных пород дерева выполнены столярной фабрикой Э.Ф. Чарноцкого. Убранство интерьеров и мебель проектировал сам Пуншель". ([ 118 ]. С. 194, добавил Алексей von Fricken )

Старое фото

Весь Л-д

на 1925 С. 84

Эскиз печи модели

№ 16 из каталога 1920 г.

Предоставил Андрей Роденков

Эскиз печи модели

№ 16 из каталога конца 19 века.

Предоставил Андрей Роденков

Фрагмент схемы

РГИС 2019 г.

Купеческая книга.

1891 г. С. 5

1-й гильдии

Купеческая книга.

1907 г. С. 572

(добавил Lonely Walker)

Чертежи дома на участке, принадлежавшем А. Н.Попову, П. Я. Бекелю, О. П. Струкову по 2-й линии В.О., 23 и Соловьевскому пер., 26 (2-й линии В.О., 23 и Соловьевскому пер., 24). 1854-1905. 62 л. (ЦГИА СПб. Фонд 513. Опись 102. Дело 1498) О каменных постройках во дворе купца Бекель, Васильевской части, 1 уч. по 2 линии, N25. 16.03.1881 г. (ЦГИА СПб. Фонд 513. Опись 67. Дело 20) Частные постройки, о разрешении коих заявлены ходатайства в Городские управы. а) в С.-Петербурге. С 8-го по 15-е марта 1881. № 125. Васильевск. 2-я линия и Песочный пер., 25. Владельцы: Бекель И. Я. Зодчие и техники: Пуншель Ф. К. Род строения: Новые каменный 4-х этажный на подвале дом с такими же флигелями и каменные одноэтажные службы (Неделя строителя. 1881. № 12. С. 78) Бекель Пауль Фридрик, 1-й гильдии купец, 54 л., мекленбургский подданный, вероисповедования лютеранского; платит гильд. повинность с 1865 г. Жит. Вас. ч., 1 уч., в собственном доме № 25, по 2-й линии. Торг. при порте оптом. Сод. склад каменного угля, кирпича, кокса и чугуна Спасской ч., по Фонтанке., д. № 116 и Выб. части, по Воскресенской ул., № 3 (Купеческая книга. 1891 г. 1-й гильдии С. 5) (Добавил: Lonely Walker ) На фронтоне ... - вероятно вензель "ПБ" Адресная книга Яблонского на 1896 показывает, что здесь, кроме конторы угля Павла Яковлевича Бекеля, располагались конторы паровых маслобоен "Вильям Миллер и Ко", Эд. Франц. Примроза (Примроз) и Эд. Ег. Эбсворта. Последний и жил по этому адресу. Но Бекель занимался не только углем. То же издание фиксирует у него несколько уастков в Петербурге, где располагались принадлежавшие ему склады разных товаров. На углу Арсенальной наб., 7 (совр. 9) и Тихвинской ул. (совр. Михайлова) находился склад угля и чугуна (участок 3 по Тихвинской тоже принадлежал Бекелю, но сдавался в аренду под постоялый двор, винный погреб и портерную; позднее там был построен доходный дом ).

Три участка принадлежали Бекелю и в конце Рижского пр., за Либавским прреулком (старые номера - 25, 27, 29, теперь это территория участка 45 (приблизительно и теоретически). Там находились склады угля, чугуна, английского кирпича и цемента. ВПб на 1899 еще показывает владельцем дома П. Я. Бекеля. В ВПб на 1901 владелец - Александр Петрович Струков. (добавил: Liz ) В начале ХХ в. дом перешел к гофмейстеру двора А. П. Струкову, участнику войны 1877-1878 гг..

В 1930-х гг. здание было надстроено до 5 этажей.



Вопрос о создании института для изучения водного хозяйства России ставился учеными начиная с 1908 г. В 1915 г. Ю. П. Шмидт подал в совет КЕПС Комиссии по изучению естественных производительных сил России) записку и проект «Комиссии по изучению вод и водных богатств России». В ноябре 1916 г. общее собрание КЕПС приняло решение «считать желательным создание специального гидрологического института». 3 мая 1918 г. совет КЕПС заслушал сообщение В. Г. Глушкова и признал создание Гидрологического института желательным. Совет постановил создать специальную подкомиссию во главе с А. П. Карпинским для детальной разработки проекта конструкции института. 13 июля 1918 г. был создан Гидрологический отдел КЕПС. Основные положения, а также проекты организации отдельных подразделений института обсуждались Гидрологическим отделом с июля по сентябрь. На заседании 28 сентября 1918 г. основные положения были утверждены. Они предусматривали создание института при Академии наук , его задачей было «содействие государственным и общественным учреждениям и частным лицам в деле исследования вод России, объединяя и согласуя таковые исследования…» В ноябре 1918 г. основные положения о Гидрологическом институте были представлены на рассмотрение коллегии Наркомпроса. 5 ноября 1918 г. Наркомпрос постановил принять Гидрологический институт в свое ведение в связи с возникшей тогда идеей создания Геофизической ассоциации. Ввиду того, что институт должен был быть создан в Петрограде, Наркомпрос переслал в Комиссариат по просвещению Союза коммун Северной области материалы к проекту и передал ему на рассмотрение вопрос об учреждении института. Устав института обсуждался на заседаниях специальной комиссии 17 и 19 марта 1919 г. Представители Отделения физико-математических наук акад. А. Н. Крылов и В. А. Стеклов предложили назвать новое учреждение Главным российским гидрологическим институтом и сделать его существующим независимо от АН. Связь института с Академией решено было осуществлять через ее представителей, входящих в Комитет по делам Гидрологического института. Помимо сотрудников Академии в Комитет предполагалось включить сотрудников Геологического комитета, Главной физической обсерватории, комиссариатов по Земледелию и Просвещению, НТО ВСНХ и др. 18 июня 1919 г. Коллегия Наркомпроса постановила учредить при Народном комиссариате по просвещению Российский гидрологический институт, предоставив научной секции выработать и утвердить Положение. Временное положение о Государственном гидрологическом институте было утверждено на заседании коллегии Научного отдела Наркомпроса 7 октября 1919 г. Институт именовался «центральным гидрологическим учреждением», имеющим целью «всестороннее изучение вод России, разработку научных задач гидрологии и установление научных основ рационального использования вод». Он находился в ведении Наркомпроса , а его окончательная организация возлагалась на организационный комитет, назначаемый научным отделом. Временное положение действовало до 1922 г., когда был принят устав института. В структуре института были созданы отделы и отделения: Гидравлически-математический с Вычислительным бюро, Гидрофизический с Гидрофизической лабораторией, Гидросиноптическим бюро и Отделением льда, Гидрохимический с лабораториями Микробиологической и Гидробиологической, Гидрометрический с постоянным Водомерным бюро, Лабораторией грунтов и наносов и Тосненской научно-опытной станцией, Речной отдел с Бюро анкет о половодьях и Невской научной станцией, Северный отдел с отделением пресных вод и отделением болот, Отдел подземных вод, Отдел морской с Отделением морских устьев рек. Комиссия по невским исследованиям, которая занималась изучением водного режима Невы и ее бассейна была создана при Речном отделе в 1919 г. Для ведения постоянных наблюдений в 1920 г. Комиссия основала Невскую научно-опытную станцию. Так же при институте работали Центральное гидрологическое регистрационное бюро, издательство с типографией, инструментальная часть с мастерскими и техническим бюро и фотобюро с лабораторией. Были организованы отделы в Москве, Нижнем Новгороде, Новочеркасске, Киеве, Ташкенте. К 1925 г. институт имел 202 сотрудника, из них 172 научных сотрудника. Институтом выпускались книжки «Известий РГИ» и отдельные труды по экспедициям и отчеты. В 1926 г. институт был преобразован в общесоюзный Государственный гидрологический институт (ГГИ). До 1930 г. находился в ведении Наркомпроса, а после образования Гидрометеорологического комитета при СНК СССР, был передан в его ведение и одновременно утвержден в качестве учреждения всесоюзного значения. (Организация науки в первые годы советской власти (1917-1925). Сборник документов. "Наука" ЛО - Л, 1968.С. 158-165 добавил: Наталия) В 1944 г. институт награждён орденом Трудового Красного Знамени.

С 1919 г. здесь находится Гидрологический институт с единственным в России гидрометрическим издательством. 1925: Российский гидрологический институт (РГИ) В. О., 2-я лин., 23 (Весь Ленинград на 1925 С. 84) 1965: Ин-т гидрологический Гос., Гл. упр. гидрометеорологич. службы при СМ СССР - В.О. 2 линия, 23, отдел водных ресурсов - Ковенский пер., 21. ([ 108 ]. С. 68). 1973: Издательство Гидрометеоиздат - В. О., 2-я линия, 23. ([ 211 ]. С.192). 1973: Гидрологический НИИ. Гос. ин-т (ГГИ) - В. О., 2-я линия, (23. [ 211 ]. С.124). 1973: НИИ Земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн. Лен. отделение ин-та АН СССР - В. О., 2-я линия, 23 .([ 211 ]. С.125)/ 2009: НИИ Гидрологический Государственный СПб "ГидроМетПрибор"; ФГУП "ЛенГипроРечТранс"; ЗАО и проектная контора "Аска"; ЗАО (оф.57) (TopPlan 2009)

Фото витражей выполнены волонтерами проекта "Витражи СПб: инвентаризация". июль 2019, февраль 2020. (см с фото по фото ) В 2001 г. дом включён КГИОПом в "Перечень вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность" (475)