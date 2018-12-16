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Дом купца П. Я. Бекеля - Дом Струкова А. П. - Государственный Гидрологический институт (по 2-й линии ВО)

Здание на карте
фото
2-я линия ВО, 23
Репина ул., 24
Архитекторы: Пуншель Ф. К.
Год постройки: 1882
Стиль: Кирпичный

Дом купца П. Я. Бекеля - Государственный Гидрологический институт            Кирпичный стиль                                             2-я линия ВО, 23 - ул. Репина, 24

1881-1883  - арх. Пуншель Фёдор Карлович

1932  - надстроен до 5 этажей

 

      см. Дом купца П. Я. Бекеля  (по ул. Репина)

 

 
Участок сформировался в середине XVIII века из двух первоначальных владений. В 1880 г. эту территорию приобрел купец 2-й гильдии углепромышленник П. Я. Бекель.

В 1881-1883 гг. арх. Ф. К. Пуншель возвел для него трехэтажный дом, выделявшийся изысканной и дорогой отделкой фасада, где использованы гранит, импортный облицовочный кирпич, керамика, кованые металлические украшения.

Хозяин рассматривал дом не только как собственное жилье, но и как рекспектабельное представительство для богатых коммерческих компаний. Этой задаче отвечали и интерьеры: мраморная парадная лестница с цветными витражами, просторные и нарядные апартаменты с паровым отоплением, еще только входившим в петербургский быт, зимний сад.

Домовладелец имел здесь собственную роскошную квартиру и собственную контору углепромышленного и торгового общества "Павел Беккель". Другие парадные помещения в разное время арендовали за весьма высокую арендную плату конторы крупных петербургских заводов: Невского стеаринового, Калинкинского пивоваренного, Товарищества паровых русских маслобоен и т.п.

"Облицовочный кирпич был изготовлен на заводе Гофмана в Зигерсдорфе (Силезия), а железные ворота и лестничные перила - на петербургском предприятии К. Винклера. На мраморной лестнице был установлен крупный аллегорический витраж работы берлинского художника Э. Шмидта, а резные двери из ценных пород дерева выполнены столярной фабрикой Э.Ф. Чарноцкого. Убранство интерьеров и мебель проектировал сам Пуншель".  

  ([118]. С. 194, добавил Алексей von Fricken)

 

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    Старое фото

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    Весь Л-д
    на 1925 С. 84

  • фото

    Эскиз печи модели
    № 16 из каталога 1920 г.
    Предоставил Андрей Роденков

  • фото

    Эскиз печи модели
    № 16 из каталога конца 19 века.
    Предоставил Андрей Роденков

  • фото

    Фрагмент схемы
    РГИС 2019 г.

  • фото

    Купеческая книга.
    1891 г. С. 5
    1-й гильдии

  • фото

    Купеческая книга.
    1907 г. С. 572
    (добавил Lonely Walker)

Чертежи дома на участке, принадлежавшем А. Н.Попову, П. Я. Бекелю, О. П. Струкову по 2-й линии В.О., 23 и Соловьевскому пер., 26 (2-й линии В.О., 23 и Соловьевскому пер., 24). 1854-1905. 62 л.

(ЦГИА СПб. Фонд 513. Опись 102. Дело 1498)

О каменных постройках во дворе купца Бекель, Васильевской части, 1 уч. по 2 линии, N25. 16.03.1881 г.

(ЦГИА СПб. Фонд 513. Опись 67. Дело 20)

Частные постройки, о разрешении коих заявлены ходатайства в Городские управы. а) в С.-Петербурге. С 8-го по 15-е марта 1881. № 125. Васильевск. 2-я линия и Песочный пер., 25. Владельцы: Бекель И. Я. Зодчие и техники: Пуншель Ф. К. Род строения: Новые каменный 4-х этажный на подвале дом с такими же флигелями и каменные одноэтажные службы                                                                                                                            (Неделя строителя. 1881. № 12. С. 78)

 

Бекель Пауль Фридрик, 1-й гильдии купец, 54 л., мекленбургский подданный, вероисповедования лютеранского; платит гильд. повинность с 1865 г. Жит. Вас. ч., 1 уч., в собственном доме № 25, по 2-й линии. Торг. при порте оптом. Сод. склад каменного угля, кирпича, кокса и чугуна Спасской ч., по Фонтанке., д. № 116 и Выб. части, по Воскресенской ул., № 3                                                                                                                           (Купеческая книга. 1891 г. 1-й гильдии С. 5) 

(Добавил:  Lonely Walker)

 

На фронтоне ... - вероятно вензель "ПБ"

Адресная книга Яблонского на 1896 показывает, что здесь, кроме конторы угля Павла Яковлевича Бекеля, располагались конторы паровых маслобоен "Вильям Миллер и Ко", Эд. Франц. Примроза (Примроз) и Эд. Ег. Эбсворта. Последний и жил по этому адресу. 

Но Бекель занимался не только углем. То же издание фиксирует у него несколько уастков в Петербурге, где располагались принадлежавшие ему склады разных товаров. На углу Арсенальной наб., 7 (совр. 9) и Тихвинской ул. (совр. Михайлова) находился склад угля и чугуна (участок 3 по Тихвинской тоже принадлежал Бекелю, но сдавался в аренду под постоялый двор, винный погреб и портерную; позднее там был построен доходный дом).

Три участка принадлежали Бекелю и в конце Рижского пр., за Либавским прреулком (старые номера - 25, 27, 29, теперь это территория участка 45 (приблизительно и теоретически). Там находились склады угля,  чугуна, английского кирпича и цемента.                                                                                                                                                  

ВПб на 1899 еще показывает владельцем дома П. Я. Бекеля. В ВПб на 1901 владелец - Александр Петрович Струков.

(добавил: Liz)

 

В начале ХХ в. дом перешел к гофмейстеру двора А. П. Струкову, участнику войны 1877-1878 гг..
В 1930-х гг. здание было надстроено до 5 этажей.

 

Вопрос о создании института для изучения водного хозяйства России ставился учеными начиная с 1908 г.  В 1915 г. Ю. П. Шмидт подал в совет КЕПС Комиссии по изучению естественных производительных сил России) записку и проект «Комиссии по изучению вод и водных богатств России». В ноябре 1916 г. общее собрание КЕПС приняло решение «считать желательным создание специального гидрологического института».

3 мая 1918 г. совет КЕПС заслушал сообщение  В. Г. Глушкова и признал  создание Гидрологического института желательным. Совет постановил создать специальную подкомиссию во главе с А. П. Карпинским для детальной разработки проекта  конструкции института.

13 июля 1918 г. был создан Гидрологический отдел КЕПС. Основные положения, а также проекты организации отдельных подразделений института обсуждались Гидрологическим отделом с июля по сентябрь. На заседании 28 сентября 1918 г. основные положения были утверждены. Они предусматривали создание института при Академии наук , его задачей было «содействие  государственным и общественным  учреждениям и частным лицам в деле исследования вод России, объединяя и согласуя таковые исследования…»

В ноябре 1918 г. основные положения о Гидрологическом институте были представлены на рассмотрение коллегии Наркомпроса. 5 ноября 1918 г. Наркомпрос постановил принять Гидрологический институт в свое ведение  в связи с возникшей тогда идеей создания  Геофизической ассоциации. Ввиду того, что институт должен был быть создан в Петрограде, Наркомпрос переслал в Комиссариат по просвещению Союза коммун Северной области материалы к проекту и передал ему  на рассмотрение вопрос об учреждении института.

Устав института обсуждался на заседаниях специальной комиссии 17 и 19 марта 1919 г. Представители Отделения физико-математических наук акад. А. Н. Крылов и В. А. Стеклов  предложили назвать новое учреждение  Главным российским гидрологическим институтом и сделать его  существующим независимо от АН. Связь института с Академией решено было осуществлять через ее представителей, входящих в Комитет по делам Гидрологического института. Помимо сотрудников Академии в Комитет предполагалось  включить сотрудников Геологического комитета, Главной физической  обсерватории,  комиссариатов по Земледелию и Просвещению, НТО ВСНХ и др.

18 июня 1919 г. Коллегия Наркомпроса постановила учредить  при Народном комиссариате по просвещению Российский гидрологический институт, предоставив научной секции выработать и утвердить Положение.

Временное положение о Государственном гидрологическом институте было утверждено на заседании коллегии Научного отдела Наркомпроса  7 октября 1919 г. Институт именовался «центральным гидрологическим учреждением», имеющим целью «всестороннее изучение вод России, разработку научных задач гидрологии и установление научных основ рационального использования вод». Он находился в ведении Наркомпроса , а его окончательная организация возлагалась на организационный комитет, назначаемый научным отделом. Временное положение действовало до 1922 г., когда был принят устав института.

В структуре института были созданы отделы и отделения:  Гидравлически-математический с Вычислительным бюро,  Гидрофизический с Гидрофизической лабораторией, Гидросиноптическим бюро и Отделением льда, Гидрохимический с лабораториями  Микробиологической и Гидробиологической, Гидрометрический с постоянным Водомерным бюро, Лабораторией грунтов и наносов и Тосненской научно-опытной станцией, Речной отдел с  Бюро анкет о половодьях и Невской научной станцией, Северный отдел с отделением пресных вод и отделением болот, Отдел подземных вод, Отдел морской с Отделением морских устьев рек.

Комиссия по невским исследованиям, которая занималась изучением водного режима Невы и ее бассейна была создана при Речном отделе в 1919 г. Для ведения постоянных наблюдений в 1920 г. Комиссия основала Невскую научно-опытную станцию.

Так же при институте работали  Центральное гидрологическое регистрационное бюро, издательство с типографией, инструментальная часть с мастерскими и техническим бюро и фотобюро с лабораторией. Были организованы отделы в Москве, Нижнем Новгороде, Новочеркасске, Киеве, Ташкенте. К 1925 г. институт имел 202 сотрудника, из них 172 научных сотрудника. Институтом выпускались книжки «Известий РГИ» и отдельные труды по экспедициям и отчеты.

В 1926 г. институт был преобразован в общесоюзный Государственный гидрологический институт (ГГИ).

До 1930 г.  находился в ведении Наркомпроса, а после образования Гидрометеорологического комитета при СНК СССР, был передан в его ведение и одновременно утвержден в качестве учреждения всесоюзного значения.

(Организация науки в первые годы советской власти (1917-1925). Сборник документов.

"Наука" ЛО - Л, 1968.С. 158-165 добавил:  Наталия)

В 1944 г. институт награждён орденом Трудового Красного Знамени.

 

 

С 1919 г. здесь находится Гидрологический институт с единственным в России гидрометрическим издательством.

 

1925: Российский гидрологический институт (РГИ)    В. О., 2-я лин., 23                                                    (Весь Ленинград на 1925 С. 84)

1965: Ин-т гидрологический Гос., Гл. упр. гидрометеорологич. службы при СМ СССР - В.О. 2 линия, 23,

         отдел водных ресурсов - Ковенский пер., 21.                                                                                                                      ([108]. С. 68).

1973: Издательство Гидрометеоиздат - В. О., 2-я   линия, 23. ([211]. С.192).

1973: Гидрологический НИИ. Гос. ин-т (ГГИ) -  В. О., 2-я   линия, (23. [211]. С.124).

1973: НИИ Земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн. Лен. отделение ин-та АН СССР -

         В. О., 2-я линия, 23                                                                                                                                                                           .([211]. С.125)/

2009: НИИ Гидрологический Государственный СПб

         "ГидроМетПрибор"; ФГУП

 

         "ЛенГипроРечТранс"; ЗАО

          и проектная контора  "Аска"; ЗАО (оф.57)                                                                                         (TopPlan 2009)

 

Фото витражей   выполнены волонтерами проекта "Витражи СПб: инвентаризация". июль 2019, февраль 2020.

(см с фото по фото)

 

В 2001 г. дом включён КГИОПом в "Перечень вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность" (475)

  • фото

    Печь модели № 16
    Ракколаниокского завода.
    Фото - Андрей
    Роденков, 15.09.2009.

  • фото

    Печь модели № 16
    Ракколаниокского завода.
    Фото - Андрей
    Роденков, 15.09.2009.

  • фото

    Печь модели № 16
    Ракколаниокского завода.
    Фото - Андрей
    Роденков, 15.09.2009.

  • фото

    Витраж
    на лестнице

  • фото

  • фото

  • фото
  • фото

    ]

  • фото

  • фото

    Фото -
    Tabaluga, 2019.

  • фото

    Плитка на полу
    в тамбуре.

  • фото

    Первая лестница.

  • фото
  • фото
  • фото
  • фото
  • фото

    Пара светильников
    на высоких стойках.

  • фото

    Детали светильников.

  • фото
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  • фото
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  • фото
  • фото
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    В холле.

  • фото

    Парадная лестница.

  • фото
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  • фото
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  • фото
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  • фото
  • фото

    Фото -
    люблюпитер, 01.2014.

  • фото

    Витраж на
    площадке
    1-2-го этажа.
    Общий вид

  • фото

    Центральная
    часть
    витража с а
    ллегорическим
    изображением

  • фото

    Фрагмент нижней
    части витража

  • фото

    Верхний фрагмент
    витража

  • фото

    Фрагмент с объемным
    стеклянным элементом

  • фото

    Окно на площадке
    2-3 этажа с
    травлением

  • фото

    Правая часть окна
    с травлеными стеклами
    на площадке 2-3 этажа

  • фото

    Левая часть окна
    на 2-3 этаже с
    травлеными стеклами

  • фото

    Дверь в приемную
    на 2 этаже

  • фото

    Стеклянная филенка
    с травлеными узором
    в двери 2 этажа

  • фото

    Двери парадного помещения
    2 этажа с декоративным
    остеклением

  • фото

    Образец фактурного
    стекла типа "мороз"
    в дверях парадного
    помещения 2 этажа.
    (добавил T_Alex)

22 комментария
7701 просмотр
Добавил: Shuba, 13 Января 2008, 23:25
Редактировано: 22 Мая 2020, 20:51
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<a href='https://www.citywalls.ru/house168.html' target='_blank'>Дом купца П. Я. Бекеля - Дом Струкова А. П. - Государственный Гидрологический институт (по 2-й линии ВО) на Citywalls.ru</a>
Всего 22 комментария
  • Liz
    16 Декабря 2018, 15:03
    Ответ на "Не подскажете источник?" от СВЕТЛАДЕН

     Например, ВПг на 1917. О. 3 С. 428.

  • СВЕТЛАДЕН
    16 Декабря 2018, 23:10

    В доме с 1914 года проживал Александр Иванович Мамонтов, потомственный почетный гражданин, член правления акционерного общества Мальцовских заводов, штаб-квартира которого находилась в Петербурге; сын  Ивана Николаевича Мамонтова, который  и был учредителем этого общества (И.Н.Мамонтов - двоюродный брат Саввы Ивановича Мамонтова, сам известный предприниматель и благотворитель). С Александром  Ивановичем проживал его сын Иван Александрович Мамонтов. ВПг 1915-1917 гг

  • Liz
    17 Декабря 2018, 00:08
    Ответ на "В доме с 1915 года проживал Александр Иванович Мам" от СВЕТЛАДЕН

     Если они показаны по этому адресу в ВПг на 1915 год, стало быть, жили тут, как минимум, с осени 1914 - сведения в том на следующий год принимались в те годы до 1 ноября предыдущего года.

  • Виктор М
    3 Марта 2020, 17:14

    Памятник регионального значения (Распоряжение КГИОП № 10-377 от 10.07.2014)

  • T_Alex
    21 Мая 2020, 16:59

    Проект «Витражи С.-Петербурга. Инвентаризация 2019-2020», описание объекта: 

     

    "Объект культурного наследия регионального значения

    Здание занимает Государственный гидрологический институт. На лестничной площадке между 1–2-м этажами находится аллегорический витраж, выполненный в комбинированной технике. Изготовлен в берлинской мастерской Э. Шмидта. Центральная часть представлена двумя бесцветными стеклами, верхнее — в технике травления, нижнее — в технике пескоструйной обработки. На верхнем стекле — аллегорическое изображение в виде женщины в развевающихся одеждах с факелом в руке. Сюжет заключен в рамку из желтых рюмочных плиток в свинцовой пайке. Нижнее стекло с изображением лаврового венка воссоздано в 2004 году по ранее существовавшему образцу художником-витражистом Евгением Ивановым. Вся композиция заключена в полихромный широкий бордюр с использованием рюмочных плиток, рельефных стеклянных элементов в виде цветов, обжиговой росписи. Окно не имеет естественного освещения, заключено в металлическую историческую раму. Сохранились элементы фурнитуры, в том числе накладные объемные элементы из металла в виде цветков на средокрестиях переплета. Заметны следы реставрации свинцового профиля. С задней стороны витража устроена искусственная подсветка.

    На промежуточной площадке лестницы на уровне 2-го этажа имеется полуциркульное окно с бесцветными стеклами с травлением. Исторические стекла сохранились во фрамуге и в четырех сегментах деревянной рамы. В верхней полуциркульной фрамуге по краю идет широкий орнаментальный бордюр со стилизованными растительными мотивами. В основном поле окна травление имеется в боковых элементах, по два с каждой стороны. Рисунок симметричен относительно центральной оси окна. По периметру стекла размещен орнаментальный бордюр со стилизованным растительным узором, в углах — квадратные розетки с четырехлистником, в поле окна — композиция растительно-геометрического типа: с букетом из цветов и листьев, ножка которого обвита двумя волютообразными завитками, опирающимися на условное основание-постамент.
    С левой стороны окна оба стекла с рисунком имеют трещины.
    Рама окна деревянная, сохранилась металлическая фурнитура.

    Дверь в приемную на втором этаже — двустворчатая деревянная с верхними стеклянными филенками, украшенными травлением. Бордюр с рисунком геометрического характера, с цветочными розетками идет по периметру каждой филенки.

    Две одинаковые двустворчатые двери в парадные помещения второго этажа: расстекловка верхней части из прямоугольников, три ряда стекол в нижней части имеют фактуру типа «мороз».

    Обследование: июль 2019, февраль 2020"

     

    Результаты инвентаризации: 

    https://vitroart.ru/articles/SPb_stained_glass/2_Р»РёРЅРёСЏ_23/

    Все фото выполнены волонтерами проекта.

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