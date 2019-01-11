До конца XVIII в. здесь находился Кексгольмский полк. На территории домов 65, 69, 71, 73 и 75 по Большому пр. ВО находился плац полка.

В 1806 г. Кексгольмский полк ушел, оставив один батальон. На его базе сформировался Перновский мушкетный полк. В 1808 г. и он покинул остров. Здесь разместился Финляндский гвардейский батальон, сформированный в 1806 г. из крестьян-ополченцев. Его офицерами стали выпускники Кадетского корпуса. [ 59 ] С.73

Территория по нечетной стороне Большого пр. за 21-й линией долгое время оставалась частью Смоленского поля. Смоленское поле до 1880-х гг. часто использовалось как место казни. 3 сентября 1866 г. там был повешен террорист Д. В. Каракозов. [ 59 ] С.74

В 1882 г. Городская дума приняла решение о строительстве на углу 21-й линии и Большого пр. зданий полицейского управления и пожарной Василеостровской части. Здания возвели в 1882-1884 гг. по проекту гражд. инж. В. Г. Шаламова.

Участок делился деревянными заборами на три части: угловую занимало полицейское здание, по проспекту - пожарная часть, по 21-й линии - арестантское отделение. Все здания выполнены в едином кирпичном стиле. [ 24 ] С.350

Доминантой служит двухэтажное с высокой каланчой пожарное отделение. Над окном первого яруса - дата постройки - 1884. На первом этаже размещались помещения для формирования пожарного обоза, сушилки, цейхгауз, столовая, кухня; на втором - жилые помещения. [ 24 ] С.350

Со стороны Большого пр. была установлена металлическая ограда с декоративными кирпичными столбами.

В глубине участка находились служебные постройки. Г-образный корпус предназаначался для для всех трех отделений. Имелась и специальная конюшня для пожарных лошадей. [ 24 ] С.350