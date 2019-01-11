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Публикация
Здание пожарной команды Василеостровской части -
|Архитекторы:
|Шаламов В. Г.
|Год постройки:
|1884
|Стиль:
|Кирпичный
Здание пожарной команды Василеостровской части Кирпичный
Большой пр. ВО, 73
1884 - гражд. инж. Шаламов Владимир Григорьевич
Комплекс включает в себя -
1882-1884 - арх. Шаламов В. Г.
1906-1907 - надстройка одноэтажного корпуса
сов. время - надстройка, расширение
Корпус родильного приюта
1906-1907 - автор не установлен
Арестантское отделение - 21-я линия, 12
1882-1884 - арх. Шаламов В. Г.
Пожарное отделение с конюшней, сушильной башней и служебным флигелем
1882-1884 - арх. Шаламов В. Г. - Большой пр., 73
1910-е - частичная перестройка сушильной башни
Башня конюшни
1910-е - автор не установлен (Список...)
Пожарно-техническая выставка (постоянная)
Пожарно-технический музей
9 пожарная часть 8-го отряда ФПС МЧС России по СПб
(Барановский Г.В.
Архитектурная энциклопедия
второй половины XIX в).
(добавил О.Лабзина)
1910 г.
Фото -
Открытка
(добавил
Ладада)
Открытка
(добавил
Сергей Беляев )
До конца XVIII в. здесь находился Кексгольмский полк. На территории домов 65, 69, 71, 73 и 75 по Большому пр. ВО находился плац полка.
В 1806 г. Кексгольмский полк ушел, оставив один батальон. На его базе сформировался Перновский мушкетный полк. В 1808 г. и он покинул остров. Здесь разместился Финляндский гвардейский батальон, сформированный в 1806 г. из крестьян-ополченцев. Его офицерами стали выпускники Кадетского корпуса. [
Территория по нечетной стороне Большого пр. за 21-й линией долгое время оставалась частью Смоленского поля. Смоленское поле до 1880-х гг. часто использовалось как место казни. 3 сентября 1866 г. там был повешен террорист Д. В. Каракозов. [
В 1882 г. Городская дума приняла решение о строительстве на углу 21-й линии и Большого пр. зданий полицейского управления и пожарной Василеостровской части. Здания возвели в 1882-1884 гг. по проекту гражд. инж. В. Г. Шаламова.
Участок делился деревянными заборами на три части: угловую занимало полицейское здание, по проспекту - пожарная часть, по 21-й линии - арестантское отделение. Все здания выполнены в едином кирпичном стиле. [
Доминантой служит двухэтажное с высокой каланчой пожарное отделение. Над окном первого яруса - дата постройки - 1884. На первом этаже размещались помещения для формирования пожарного обоза, сушилки, цейхгауз, столовая, кухня; на втором - жилые помещения. [
Со стороны Большого пр. была установлена металлическая ограда с декоративными кирпичными столбами.
В глубине участка находились служебные постройки. Г-образный корпус предназаначался для для всех трех отделений. Имелась и специальная конюшня для пожарных лошадей. [
(текст
Фото -
Mary, 2008.
Фото - Наталия, 2010.
Фото - Наталия, 2010.
Фото - Mary,
2008.
Фото - Тамара
Николаевна, 2011
(добавил IVa.)
Фото Олега Еверзова, 09.2019
(добавил Виктор М)
В настоящее время здание Пожарной части используется по первоначальному назначению. 9 пожарная часть 8-го отряда ФПС МЧС России по СПб (2011)
С 1957 г. здесь размещался первый в стране Пожарно-технический музей.
В 1995 г. перед зданием установлен памятник бойцам-пожарным (скульптор Л. К. Лазарев, арх. В. В. Попов). ([
1956: Инспекция пожарного надзора Василеостровского района - В. О. Большой пр., 73 (Список абонентов ЛГТС.1956 С.137)
1965: Инспекция пожарного надзора Василеостровского р-на, В.О., Большой пр., 73. ([
1965: Выставка постоянная пожарно-техническая - В.О. Большой пр., 73. ([
1973: Инспекция пожарного надзора Василеостровского района - Большой пр., 73 ([
1973: Выставка пожарная (техническая) - В. О., Большой пр., 73 ([
1978: Районный орган Государственного пожарного надзора Василеостровского р-на, В.О., Большой пр., 73.
(«Список абонентов ЛГТС-1978", С. 271).
В 1982 г. районная инспекция пожарного надзора Василеостровского р-на находится на ул. Остоумова, 21/76.
2009: ГУ Управление информации и связей с общественностью МЧС РФ - Большой В.О. пр., 73
Пож.часть № 9 - Большой В.О. пр., 73
Выставка пожарно-техническая им. Б.И. Кончаева - Большой В.О. пр., 73 (Телефонный справочник «Весь Петербург-2009»)
Фото -
ОляК,
2010.
Фото -
Виктор М, 03.2011..
Фото - Наталия, 2010.
Учебно-сушильная башня
(1914 год постройки)
Фото Олега Еверзова, 09.2019
(добавил Виктор М)
В 2001 г. дом включён КГИОПом в "Список вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность" (416).
Пожарно-техническая
выставка им. Б.И. Кончаева
Фото Олега Еверзова, 09.2019
Экспозиция "Блокадный уголок"
Пожар в общежитии Ленинградского
Государственного Университета.
12 января 1942 года.
Художник: И.Н. Щепелев.
Пожарно-техническая выставка
им. Б.И. Кончаева: экспозиция
"Блокадный уголок"
Зажигательные бомбы и щипцы,
с помощью которых обезвреживали их.
Пожарно-техническая выставка
им. Б.И. Кончаева: экспозиция
"Блокадный уголок"
Экспозиция "Кабинет брандмайора".
Это приспособление использовалось
для того, чтобы снять обувь.
Жук зажимал пятку сапога
На докладе у начальника пожарной
службы (брандмайора)
Анатолия Петровича Паскина
находится тогдашний брандмейстер
Васильевской пожарной части
Александр Игнатович Сущенко
Экспозиция
"Кабинет брандмайора".
Экспозиция
"Кабинет брандмайора"
Пожарно-техническая выставка
им. Б.И. Кончаева: экспозиция
"Кабинет брандмайора".
Экспозиция "Гараж"
Именно эта машина участвовала
в съёмках "Приключения
итальянцев в России"
Пожарно-техническая выставка
им. Б.И. Кончаева: экспозиция "Гараж"
Клеймо завода Лангензипена.
"ЛангензипенЪ и Ко"
(Чугунно-литейный, механический
и сталелитейный завод)
Пожарно-техническая выставка
им. Б.И. Кончаева: экспозиция "Гараж"
Экспозиция "Гараж - 2"
Авто начальника пожарной охраны
Историческая экспозиция.
Здесь рассказывается о бытовых
причинах пожаров как основных
во все времена.
Пожарно-техническая выставка
им. Б.И. Кончаева: историческая
экспозиция
Исторический именной топор
пожарный с киркой - 1924 год.
Пожарно-техническая выставка
им. Б.И. Кончаева: историческая
экспозиция
Лестница
на каланчу
Первые кислородные шлемы.
Наличие кислорода зависело от того
как хорошо работает напарник,
его подающий
Исторический
тревожный
звонок
Коллекция
огнетушителей
(добавил Виктор М)
Ответ на "С.Петербург. В.О. Васильевский пожарный участок. 1" от Ладада
Похоже на открытку
Ответ на "Похоже на открытку" от Liz
Это и есть открытка. Если верить википедии, то издательство это начало печатать карточки в конце 1890-х годов. Так что, это может быть и не 1884 г.
Ответ на "Это и есть открытка. Если верить википедии, то изд" от Сергей Беляев
Все начали не раньше конца 90-х. И, кажется, ни разу не встречалось датировки исходной фотографии. Так что откуда эта дата взята, кто его знает.
Ха-ха! 1884 - год завершения строительства.
Доступен виртуальный музей с аудигидом
С.Петербург. В.О. Васильевский пожарный участок. 1884 г.