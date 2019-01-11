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Здание пожарной команды Василеостровской части -
9 пожарная часть 8-го отряда ФПС МЧС России по СПб

Здание на карте
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Большой пр. ВО, 73
Архитекторы: Шаламов В. Г.
Год постройки: 1884
Стиль: Кирпичный

Здание пожарной команды Василеостровской части                          Кирпичный

 Большой пр. ВО, 73

1884 - гражд. инж. Шаламов Владимир Григорьевич

  

Комплекс включает в себя -

Полицейский дом

1882-1884 - арх. Шаламов В. Г.

1906-1907 - надстройка одноэтажного корпуса

сов. время - надстройка, расширение

Корпус родильного приюта

1906-1907 - автор не установлен

Арестантское отделение                - 21-я линия, 12

1882-1884 - арх. Шаламов В. Г.

Пожарное отделение с конюшней, сушильной башней и служебным флигелем

1882-1884 - арх. Шаламов В. Г. - Большой пр., 73

1910-е - частичная перестройка сушильной башни

Башня конюшни

1910-е - автор не установлен                      (Список...)

 

Пожарно-техническая выставка (постоянная)

Пожарно-технический музей

 

9 пожарная часть 8-го отряда ФПС МЧС России по СПб

  • фото

    (Барановский Г.В.
    Архитектурная энциклопедия
    второй половины XIX в).
    (добавил О.Лабзина)

  • фото

    1910 г.
    Фото - vk.com.

  • фото

    Открытка
    (добавил
    Ладада)

  • фото

    Открытка
    (добавил
    Сергей Беляев )

 

 

До конца XVIII в. здесь находился Кексгольмский полк. На территории домов 65, 69, 71, 73 и 75 по Большому пр. ВО находился плац полка.

В 1806 г. Кексгольмский полк ушел, оставив один батальон. На его базе сформировался Перновский мушкетный полк. В 1808 г. и он покинул остров. Здесь разместился Финляндский гвардейский батальон, сформированный в 1806 г. из крестьян-ополченцев. Его офицерами стали выпускники Кадетского корпуса.  [59] С.73

 

Территория по нечетной стороне Большого пр. за 21-й линией долгое время оставалась частью Смоленского поля. Смоленское поле до 1880-х гг. часто использовалось как место казни. 3 сентября 1866 г. там был повешен террорист Д. В. Каракозов.                                                                                                                                [59] С.74

 

В 1882 г. Городская дума приняла решение о строительстве на углу 21-й линии и Большого пр. зданий полицейского управления и пожарной Василеостровской части. Здания возвели в 1882-1884 гг. по проекту гражд. инж. В. Г. Шаламова.

Участок делился деревянными заборами на три части: угловую занимало полицейское здание, по проспекту - пожарная часть, по 21-й линии - арестантское отделение. Все здания выполнены в едином кирпичном стиле.                     [24] С.350

 

Доминантой служит двухэтажное с высокой каланчой пожарное отделение. Над окном первого яруса - дата постройки - 1884. На первом этаже размещались помещения для формирования пожарного обоза, сушилки, цейхгауз, столовая, кухня; на втором - жилые помещения.                                                          [24] С.350

 

 

Со стороны Большого пр. была установлена металлическая ограда с декоративными кирпичными столбами.

В глубине участка находились служебные постройки. Г-образный корпус предназаначался для для всех трех отделений. Имелась и специальная конюшня для пожарных лошадей.                                                                               [24] С.350

(текст Mary)

В настоящее время здание Пожарной части используется по первоначальному назначению. 9 пожарная часть 8-го отряда ФПС МЧС России по СПб  (2011)

С 1957 г. здесь размещался  первый в стране Пожарно-технический музей.

В 1995 г. перед зданием установлен памятник бойцам-пожарным (скульптор Л. К. Лазарев, арх. В. В. Попов).                                                                                                                                                         ([24] С.352)

 

1956: Инспекция пожарного надзора Василеостровского района - В. О. Большой пр., 73 (Список абонентов ЛГТС.1956 С.137) 

1965: Инспекция пожарного надзора Василеостровского р-на, В.О., Большой пр., 73. ([108], С. 137).

1965:  Выставка постоянная пожарно-техническая - В.О. Большой пр., 73. ([108] С. 23).

1973: Инспекция пожарного надзора Василеостровского района - Большой пр., 73 ([211]. С.35)

1973: Выставка пожарная (техническая) - В. О., Большой пр., 73 ([211]. С.85)

1978: Районный орган Государственного пожарного надзора Василеостровского р-на, В.О., Большой пр., 73.

(«Список абонентов ЛГТС-1978", С. 271).

             В 1982 г. районная инспекция пожарного надзора Василеостровского р-на находится на ул. Остоумова, 21/76.      

2009: ГУ Управление информации и связей с общественностью МЧС РФ - Большой В.О. пр., 73

          Пож.часть № 9 - Большой В.О. пр., 73 

          Выставка пожарно-техническая им. Б.И. Кончаева - Большой В.О. пр., 73   (Телефонный справочник «Весь Петербург-2009»)  

  (Добавил: v3p1s4  lenarch)

 

В 2001 г. дом включён КГИОПом в "Список вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность"  (416).

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    Пожарно-техническая
    выставка им. Б.И. Кончаева
    Фото Олега Еверзова, 09.2019

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    Экспозиция "Блокадный уголок"
    Пожар в общежитии Ленинградского
    Государственного Университета.
    12 января 1942 года.
    Художник: И.Н. Щепелев.

  • фото

    Пожарно-техническая выставка
    им. Б.И. Кончаева: экспозиция
    "Блокадный уголок"

  • фото

    Зажигательные бомбы и щипцы,
    с помощью которых обезвреживали их.

  • фото

    Пожарно-техническая выставка
    им. Б.И. Кончаева: экспозиция
    "Блокадный уголок"

  • фото
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    Экспозиция "Кабинет брандмайора".
    Это приспособление использовалось
    для того, чтобы снять обувь.
    Жук зажимал пятку сапога

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    На докладе у начальника пожарной
    службы (брандмайора)
    Анатолия Петровича Паскина
    находится тогдашний брандмейстер
    Васильевской пожарной части
    Александр Игнатович Сущенко

  • фото

    Экспозиция
    "Кабинет брандмайора".

  • фото
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    Экспозиция
    "Кабинет брандмайора"

  • фото
  • фото
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    Пожарно-техническая выставка
    им. Б.И. Кончаева: экспозиция
    "Кабинет брандмайора".

  • фото

    Экспозиция "Гараж"
    Именно эта машина участвовала
    в съёмках "Приключения
    итальянцев в России"

  • фото

    Пожарно-техническая выставка
    им. Б.И. Кончаева: экспозиция "Гараж"

  • фото
  • фото
  • фото

    Клеймо завода Лангензипена.
    "ЛангензипенЪ и Ко"
    (Чугунно-литейный, механический
    и сталелитейный завод)

  • фото

    Пожарно-техническая выставка
    им. Б.И. Кончаева: экспозиция "Гараж"

  • фото
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  • фото
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    Экспозиция "Гараж - 2"
    Авто начальника пожарной охраны

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  • фото
  • фото

    Историческая экспозиция.
    Здесь рассказывается о бытовых
    причинах пожаров как основных
    во все времена.

  • фото

    Пожарно-техническая выставка
    им. Б.И. Кончаева: историческая
    экспозиция

  • фото

    Исторический именной топор
    пожарный с киркой - 1924 год.

  • фото

    Пожарно-техническая выставка
    им. Б.И. Кончаева: историческая
    экспозиция

  • фото
  • фото
  • фото

    Лестница
    на каланчу

  • фото

    Первые кислородные шлемы.
    Наличие кислорода зависело от того
    как хорошо работает напарник,
    его подающий

  • фото

    Исторический
    тревожный
    звонок

  • фото

    Коллекция
    огнетушителей
    (добавил Виктор М)

10 комментариев
6803 просмотра
Добавил: Shuba, 20 Января 2008, 00:50
Редактировано: 13 Сентября 2019, 15:00
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